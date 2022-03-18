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Карточки ПриватБанка уже начали подключать к сервису PayPal

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Украина, Пятница 18 марта 2022 11:35
Карточки ПриватБанка уже начали подключать к сервису PayPal Фото: PayPal начал работать для карт Приватбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Клиенты ПриватБанка могут без ограничений добавлять собственные карты Visa и Mastercard к кошельку сервиса PayPal. С момента открытия новых функций для украинцев ими уже воспользовались более 1000 клиентов ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, со вчерашнего дня ведущий мировой финансовый сервис добавил к услугам, доступных клиентам в Украине, возможность получения денежных переводов по всему миру и получение их через банковские карты ПриватБанка.

По сообщению PayPal, такая услуга будет работать для всех украинских граждан которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом. Также на период военных действий компания временно отказывается от собственной комиссии для клиентов, которые отправляют средства на украинские счета PayPal или получают средства на украинские счета PayPal.

"Клиенты ПриватБанка могут переводить средства с кошелька PayPal на кредитные или дебитные карты Visa и Mastercard без дополнительных комиссий", - говорится в сообщении банка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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