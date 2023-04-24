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ПриваБанк та Ощадбанк припинили скорочувати мережу відділень: скільки залишилося на 1 квітня

Фото: у банках залишилося  5,2 тисяч відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні було 65 чинних банків. З початку року було закрито два банки, в яких було 86 відділень "Айбокс Банк" (69) та "Форвард" (17).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1 209 (-1). У державному Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та Укрсіббанк (230). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (221).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).

Найбільше відділень було у державному ПриватБанку - 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

Нагадаємо, у лютому глава НБУ Андрій Пишний звернувся до Міністерства фінансів , яке володіє акціями держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

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