ПриватБанк продает десять нефтебаз с существенным дисконтом

Государственный ПриватБанк выставил на электронный аукцион OpenMarket десять нефтебаз с уценкой - от 1% до 87%. По этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины.

Согласно сообщению, аукционы на которых можно купить уцененные нефтебазы, состоятся 15 апреля 2020 года. Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Значительное снижение цен означает, что нефтебазы, на которые стартовая цена была, например, 55 и 14 млн грн, сейчас можно купить со стартовой ценой 18 и 4 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "ПриватБанк" является лидером среди банков по добровольной реализации на OpenMarket. В этом году было продано имущества банка более чем на 100 млн грн.

Напомним, в январе 2020 года, государственный "ПриватБанк" выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса, в который входит дом, известный как резиденция руководителя СССР Леонида Брежнева.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,8 млрд грн. В 2019 чистая прибыль банка увеличилась до 32,6 млрд грн