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Притворялись активистами по борьбе с коррупцией: СБУ задержала банду, которая вымогала деньги

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Днепропетровская область, Пятница 17 декабря 2021 14:13
Притворялись активистами по борьбе с коррупцией: СБУ задержала банду, которая вымогала деньги Фото: СБУ разоблачила злоумышленников, которые вымогали деньги с бизнеса (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили банду, которая прикрывалась борьбой с коррупцией и требовала деньги с бизнеса. В случае отказа предпринимателей платить, злоумышленники создавали "общественный резонанс" и наносили ущерб репутации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации СБУ, преступную схему организовал руководитель одной из местных организаций. Он проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае несоответствий подавал заявление в полицию.

Потом "активист" инициировал личную встречу с бизнесменом и предлагал решить этот вопрос. Далее в форме ультиматума он озвучивал сумму "откупа". В среднем это было от 3 до 5 тысяч долларов.

К отказывающимся "активисты" применяли весь арсенал влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это как борьбу с нарушениями законодательства в сфере бизнеса.

Кроме того, злоумышленники пытались оказать давление даже на полицию - для "эффективного" рассмотрения поданых ими заявлений.

Правоохранители задержали злоумышленника при передаче ему 70 тысяч гривен за невмешательство в топливный бизнес одного из местных предпринимателей. В "офисе" банды и по месту жительства фигурантов провели обыски. Там изъяли телефоны и жесткие диски с поличным, документацию и черновую бухгалтерию расчетов с жертвами.

Фото: СБУ задержала банду, которая вымогала деньги с бизнеса (ssu.gov.ua)

Злоумышленникам грозит штраф от 150 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 100 до 200 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, полиция в Днепропетровской области разоблачила подпольную криптоферму на территории коммунального предприятия. Злоумышленники воровали электроэнергию.

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