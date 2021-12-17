Прикидалися активістами по боротьбі з корупцією: СБУ затримала банду, яка вимагала гроші
На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили банду, яка прикривалася боротьбою з корупцією та вимагала гроші з бізнесу. У разі відмови підприємців платити, зловмисники створювали "суспільний резонанс" та завдавали шкоди репутації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.
За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї із місцевих організацій. Він перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідностей подавав заяву до поліції.
Потім "активіст" ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі у формі ультиматуму він озвучував суму "відкупу". В середньому це було від 3 до 5 тисяч доларів.
До тих, хто відмовляється, "активісти" застосовували весь арсенал впливу: блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу з порушеннями законодавства у сфері бізнесу.
Крім того, зловмисники намагалися чинити тиск навіть на поліцію - для "ефективного" розгляду поданих ними заяв.
Правоохоронці затримали зловмисника при передачі йому 70 тисяч гривень за невтручання у паливний бізнес одного з місцевих підприємців. В "офісі" банди та за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Там вилучили телефони та жорсткі диски з доказами, документацію та чорнову бухгалтерію розрахунків із жертвами.
Зловмисникам загрожує від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 100 до 200 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий термін.
Нагадаємо, поліція на Дніпропетровщині викрила підпільну криптоферму на території комунального підприємства. Зловмисники крали електроенергію.