Прикидалися активістами по боротьбі з корупцією: СБУ затримала банду, яка вимагала гроші

На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили банду, яка прикривалася боротьбою з корупцією та вимагала гроші з бізнесу. У разі відмови підприємців платити, зловмисники створювали "суспільний резонанс" та завдавали шкоди репутації.

За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї із місцевих організацій. Він перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідностей подавав заяву до поліції.

Потім "активіст" ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі у формі ультиматуму він озвучував суму "відкупу". В середньому це було від 3 до 5 тисяч доларів.

До тих, хто відмовляється, "активісти" застосовували весь арсенал впливу: блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу з порушеннями законодавства у сфері бізнесу.

Крім того, зловмисники намагалися чинити тиск навіть на поліцію - для "ефективного" розгляду поданих ними заяв.

Правоохоронці затримали зловмисника при передачі йому 70 тисяч гривень за невтручання у паливний бізнес одного з місцевих підприємців. В "офісі" банди та за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Там вилучили телефони та жорсткі диски з доказами, документацію та чорнову бухгалтерію розрахунків із жертвами.

Фото: СБУ затримала банду, яка вимагала гроші з бізнесу (ssu.gov.ua)

Зловмисникам загрожує від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 100 до 200 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий термін.