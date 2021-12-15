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Притворился агентом под прикрытием. В Украину не пустили россиянина из "команды Путина"

Автор: Анастасия Рокитна

В аэропорту "Борисполе" отказали в пропуске россиянину. Он пытался изображать из себя агента спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Мужчина прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроль он предоставил паспорт на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт-прикрытие.

"Мужчина признался: за его плечами несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду - медаль "героя России". Но его обманули, начали совершать атаки. Поэтому он решил, что выход один - просить помощи у украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

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