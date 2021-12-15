Прикинувся агентом під прикриттям. В Україну не пустили росіянина з "команди Путіна"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

Чоловік прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспорт на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт-прикриття.

"Чоловік зізнався: за його плечима - кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду - медаль "героя Росії". Та його обманули, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один - просити допомоги в українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.