Что присылать через єВорог: Федоров назвал наибольшие потребности разведки

Украинским защитникам необходимо больше информации от народной разведки. ВСУ просит присылать в чатбот єВорог фото с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

По его словам, ВСУ особенно нужна информация о технике врага, а именно:

- бензовозы;

- скопление и перемещение колонн;

- транспортировка техники по железной дороге;

- склады с боеприпасами;

- радиолокационные станции;

- позиции артиллерии;

- полевые аэродромы для вертолетов.

"Если вы видите оккупантов, присылайте информацию в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Это могут быть фото или текстовое описание увиденного", - добавил он.