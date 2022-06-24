Что присылать через єВорог: Федоров назвал наибольшие потребности разведки

Украинским защитникам необходимо больше информации от народной разведки. ВСУ просит присылать в чатбот єВорог фото с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По его словам, ВСУ особенно нужна информация о технике врага, а именно:
"Если вы видите оккупантов, присылайте информацию в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Это могут быть фото или текстовое описание увиденного", - добавил он.
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