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Що присилати через єВорог: Федоров назвав найбільші потреби розвідки

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українським захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ЗСУ просить надсилати в чатбот єВорог фото з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, ЗСУ особливо потрібна інформація про техніку ворога, а саме:

  • - бензовози;
  • - скупчення та переміщення колон;
  • - транспортування техніки залізницею;
  • - склади з боєприпасами;
  • - радіолокаційні станції;
  • - позиції артилерії;
  • - польові аеродроми для гвинтокрилів.

"Якщо ви бачите окупантів, надсилайте інформацію в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Це можуть бути фото або текстовий опис побаченого", - додав він.

Раніше Держспецзв’язку надало інструкцію, що таке VPN і як ним безпечно користуватись.

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