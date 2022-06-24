Що присилати через єВорог: Федоров назвав найбільші потреби розвідки

Українським захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ЗСУ просить надсилати в чатбот єВорог фото з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, ЗСУ особливо потрібна інформація про техніку ворога, а саме:
"Якщо ви бачите окупантів, надсилайте інформацію в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Це можуть бути фото або текстовий опис побаченого", - додав він.
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