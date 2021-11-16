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Присяга нардепов и Фонд гарантирования кредитов в агросфере: повестка дня Рады

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Во время которого, в частности, примут присягу три новых народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Ожидается, что присягу будут принимать:

  • Сергей Кострийчук (он станет народным депутатом вместо Ирины Верещук, которую назначили на должность министра по вопросам реинтеграции),
  • Сергей Козырь и Виталий Войцеховский (они были избраны народными депутатами на промежуточных выборах 31 октября 2021 года на округах № 184 и № 197).

Также парламент планирует сегодня разблокировать подписание закона о Фонде гарантирования кредитов фермерам.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:

  • о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно предоставления помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2) (для включения в повестку дня сессии и сокращения сроков рассмотрения);
  • о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы);
  • о внесении изменения в ЗУ "О публичных закупках" по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
  • о внесении изменений в ЗУ"О судоустройстве и статусе судей" относительно территориальной юрисдикции местных судов на территории Украины до принятия закона по изменению системы местных судов на территории Украины в связи с созданием (ликвидацией) районов (первое чтение);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства, Гражданского кодекса Украины) для обеспечения использования официального электронного адреса (первое чтение);
  • о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" относительно распространения действия законодательства в сфере предотвращения коррупции соответствующих должностных лиц (первое чтение);
  • о внесении изменений в законы Украины относительно вопроса внедрения накопителей энергии (первое чтение);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение);
  • о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам (второе чтение);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения порядка доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру (второе чтение).

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