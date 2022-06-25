Присвоен повышенный ранг сложности. В Киеве произошел сильный пожар на СТО

Фото: на Троещине в Киеве произошел сильный пожар на СТО (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве, на Троещине, в субботу, 25 июня, случился масштабный пожар на СТО. Спасатели, полиция и медики сейчас находятся на месте ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".