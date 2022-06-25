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Присвоен повышенный ранг сложности. В Киеве произошел сильный пожар на СТО

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Киев, Суббота 25 июня 2022 17:28
Присвоен повышенный ранг сложности. В Киеве произошел сильный пожар на СТО Фото: на Троещине в Киеве произошел сильный пожар на СТО (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве, на Троещине, в субботу, 25 июня, случился масштабный пожар на СТО. Спасатели, полиция и медики сейчас находятся на месте ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".

"На Троещине очень сильный пожар, запах гари уже ощущается в воздухе. Горит очень масштабно, пламя быстро разгорается из-за ветра", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, на месте пожара слышны звуки взрывов.

"Горит двухэтажное здание предварительно на площади 600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место едут дополнительные силы спасателей", - добавляют в Telegram-канале.

Как сообщалось, 25 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в Киеве в понедельник, 13 июня, на Троещине вспыхнул масштабный пожар. В Деснянском районе города загорелся торговый павильон.

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