Надано підвищений ранг складності. У Києві сталася сильна пожежа на СТО
У Києві, на Троєщині, у суботу, 25 червня, сталася масштабна пожежа на СТО. Рятувальники, поліція та медики зараз перебувають на місці НП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".
"На Троєщині дуже сильна пожежа, запах гару вже відчувається в повітрі. Горить дуже масштабно, полум'я швидко спалахує через вітер", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють очевидці, на місці пожежі чути звуки вибухів.
"Горить двоповерховий будинок попередньо на площі 600 квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. На місце їдуть додаткові сили рятувальників", - додають у Telegram-каналі.
Як повідомлялося, 25 червня в Києві на бульварі Дружби Народів виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову. На місці події працює поліція.
Нагадаємо, у Києві в понеділок, 13 червня, на Троєщині спалахнула масштабна пожежа. У Деснянському районі міста спалахнув торговий павільйон.
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