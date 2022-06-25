Надано підвищений ранг складності. У Києві сталася сильна пожежа на СТО

Фото: на Троєщині у Києві сталася сильна пожежа на СТО (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві, на Троєщині, у суботу, 25 червня, сталася масштабна пожежа на СТО. Рятувальники, поліція та медики зараз перебувають на місці НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".