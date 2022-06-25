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Надано підвищений ранг складності. У Києві сталася сильна пожежа на СТО

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Київ, Субота 25 червня 2022 17:28
Надано підвищений ранг складності. У Києві сталася сильна пожежа на СТО Фото: на Троєщині у Києві сталася сильна пожежа на СТО (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві, на Троєщині, у суботу, 25 червня, сталася масштабна пожежа на СТО. Рятувальники, поліція та медики зараз перебувають на місці НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".

"На Троєщині дуже сильна пожежа, запах гару вже відчувається в повітрі. Горить дуже масштабно, полум'я швидко спалахує через вітер", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють очевидці, на місці пожежі чути звуки вибухів.

"Горить двоповерховий будинок попередньо на площі 600 квадратних метрів. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. На місце їдуть додаткові сили рятувальників", - додають у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, 25 червня в Києві на бульварі Дружби Народів виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову. На місці події працює поліція.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 13 червня, на Троєщині спалахнула масштабна пожежа. У Деснянському районі міста спалахнув торговий павільйон.

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