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Присваивал деньги при бюджетных закупках: СБУ разоблачила экс-чиновника

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего чиновника Государственной судебной администрации. Он был причастен к схеме закупки некачественного оборудования для нужд ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным, в результате преступной схемы был нанесен ущерб бюджету - он составляет почти 51 млн гривен. Организатором схемы был начальник одного из управлений Государственной судебной администрации и руководитель частной компании. Действовали они в течение 2016-2018 годов.

Участники сделки закупали по искусственно завышенным ценам средства для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций. Однако, по оценкам экспертов, технические характеристики этого оборудования не отвечают требованиям защиты информации.

Обоим организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом мер пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Напомним,в Украине правоохранители разоблачили руководителя коммунального предприятия на растрате государственных денег. Средства были выделены на закупку аппаратуры для обнаружения вируса COVID-19.

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