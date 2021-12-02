Присваивал деньги при бюджетных закупках: СБУ разоблачила экс-чиновника

По предварительным данным, в результате преступной схемы был нанесен ущерб бюджету - он составляет почти 51 млн гривен. Организатором схемы был начальник одного из управлений Государственной судебной администрации и руководитель частной компании. Действовали они в течение 2016-2018 годов.

Участники сделки закупали по искусственно завышенным ценам средства для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций. Однако, по оценкам экспертов, технические характеристики этого оборудования не отвечают требованиям защиты информации.

Обоим организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом мер пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.