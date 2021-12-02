Привласнював гроші під час бюджетних закупівель: СБУ викрила екс-чиновника

Співробітники СБУ викрили колишнього чиновника Державної судової адміністрації. Він був причетний до схеми закупівлі неякісного обладнання для потреб відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ .

За попередніми даними, внаслідок злочинної схеми було завдано збитків бюджету - вони становлять майже 51 млн гривень. Організатором схеми був начальник одного з управлінь Державної судової адміністрації та керівник приватної компанії. Діяли вони протягом 2016-2018 років.

Учасники угоди закуповували за штучно завищеними цінами засоби для протоколювання судових засідань та відеоконференцій. Проте, за оцінками експертів, технічні характеристики обладнання не відповідають вимогам захисту інформації.

Обом організаторам угоди повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжних заходів. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.