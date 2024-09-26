Присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для АЕС підстанціях може стримати РФ від атак, - експерт

Рішення поширити моніторингові місії інспекторів МАГАТЕ на магістральні підстанції, від яких залежить робота АЕС, може стримати росію від атак, які створюю загрозу для атомних обʼєктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
"Якщо дійсно прибудуть інспектори на наші ключові підстанції з видачі потужності на атомних електростанціях, не тільки безпосередньо які знаходяться на самих атомних станціях, але й на підстанціях оператора системи передачі, то це, мені здається, може якось стримати ворога наносити ці удари по даних об’єктах", - зазначив експерт.
За його словами атомна генерація складає основу української енергосистеми. Вони покривають понад половому всього споживання в країні.
"Якщо атомна генерація у нас забезпечує близько 60% всіх потужностей, всієї генерації в Україні, а у нас і без того є великий дефіцит потужності, то дійсно нормально енергетика існувати без атомних електростанцій зараз не зможе. І ні економіка, ні енергетика", - зазначив експерт.
Нагадаємо, раніше США та ЕС, а також МАГАТЕ підтримали намір України завершити будівництво двох блоків Хмельницької АЕС. Вони можуть дати додатково понад 2 ГВт потужності в систему.
Також Україна досягла згоди з МАГАТЕ про поширення моніторингових місій агентства на ключові магістральні підстанції, атаками на які Росія прагне вплинути на роботу українських АЕС.
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