Присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для АЭС подстанциях может умерить РФ от атак, - эксперт

"Если действительно прибудут инспекторы на наши ключевые подстанции по выдаче мощности на атомных электростанциях, не только непосредственно находящихся на самих атомных станциях, но и на подстанциях оператора системы передачи, то это, мне кажется, может как-то умерить врага наносить эти удары по данным о , - отметил эксперт.

По его словам, атомная генерация составляет основу украинской энергосистемы. Они покрывают более полового всего потребления в стране.

"Если атомная генерация у нас обеспечивает около 60% всех мощностей, всей генерации в Украине, а у нас и без того большой дефицит мощности, то действительно нормально энергетика существовать без атомных электростанций сейчас не сможет. И ни экономика, ни энергетика", - отметил эксперт.

Напомним, ранее США и ЕС, а также МАГАТЭ поддержали намерение Украины завершить строительство двух блоков Хмельницкой АЭС. Они могут дополнительно дать более 2 ГВт мощности в систему.

Также Украина достигла согласия с МАГАТЭ о распространении мониторинговых миссий агентства на ключевые магистральные подстанции, атаками на которые Россия стремится повлиять на работу украинских АЭС.