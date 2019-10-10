Пристайко рассказал, когда Россия вернет захваченные корабли у Керченского пролива

Глава Министрества иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Российская Федерация вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, между РФ и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", - заявил министр.

Также он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - рассказал Пристайко.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина не признает выполнение РФ решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - отметил он.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

Напомним, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. В начале сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что между Украиной и РФ идут переговоры по передаче украинской стороне захваченных кораблей.

В начале октября делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе корабли украинских военно-морских сил.