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Пристайко задекларировал более 2 млн гривен дохода за год

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:01
Пристайко задекларировал более 2 млн гривен дохода за год
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко подал е-декларацию по 2019 год

Министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал более 2 млн гривен дохода за 2019 год. Об этом свидетельствует его декларация, размещенная в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Пристайко указал в е-декларации 5 квартир в Киеве, которые принадлежат ему и его жене и еще одну квартиру, строительство которой не завершено. За прошлый год Пристайко, согласно декларации, получил 690 тыс. гривен зарплаты и почти 1,4 млн гривен склады возмещения в СКВ. Его жена Инна получила 336 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.

На банковских счетах Пристайко хранит почти 205 тыс. гривен и 7 тыс. евро, а наличными около 43 тыс. евро и 170 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме.

Также сообщалось, что граждане Украины в 2019 году подали более 638 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах.

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