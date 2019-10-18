Пристайко: за военными маневрами России наблюдают в ЕС и НАТО

За военными маневрами России наблюдают в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, депутат Тарас Батенко задал министру вопрос, не существует ли военной угрозы со стороны РФ в контексте масштабных военных маневров РФ на границе с Беларусью.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но не только мы, а и наши партнеры из НАТО и ЕС", - сказал Пристайко.

По его словам, за наличием угрозы со стороны РФ на границах внимательно следит разведка. В частности, ведутся наблюдения и спутниковые, и разведывательные для того, чтобы понять, какая на самом деле угроза: что на самом деле хочет РФ, когда проводит эти маневры.

"Сколько из баз, которые построили для проведения учений остается, сколько солдат, какие силы остаются. Каким образом подключается, например, МЧС, военные железнодорожные подразделения и МВД РФ. Куда они перемещаются создает ли это угрозу для нас и на каких участках - все это не остается без нашего анализа", - пояснил Пристайко.

Напомним, Россия в Минске предъявляет требование о введении особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областях на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего особый статус отдельных районов.