ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко: за военными маневрами России наблюдают в ЕС и НАТО

Новости » Политика    18.10.2019 - 12:18
Пристайко: за военными маневрами России наблюдают в ЕС и НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

За наличием угрозы со стороны РФ на границах внимательно следит разведка

За военными маневрами России наблюдают в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, депутат Тарас Батенко задал министру вопрос, не существует ли военной угрозы со стороны РФ в контексте масштабных военных маневров РФ на границе с Беларусью.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но не только мы, а и наши партнеры из НАТО и ЕС", - сказал Пристайко.

По его словам, за наличием угрозы со стороны РФ на границах внимательно следит разведка. В частности, ведутся наблюдения и спутниковые, и разведывательные для того, чтобы понять, какая на самом деле угроза: что на самом деле хочет РФ, когда проводит эти маневры.

"Сколько из баз, которые построили для проведения учений остается, сколько солдат, какие силы остаются. Каким образом подключается, например, МЧС, военные железнодорожные подразделения и МВД РФ. Куда они перемещаются создает ли это угрозу для нас и на каких участках - все это не остается без нашего анализа", - пояснил Пристайко.

Напомним, Россия в Минске предъявляет требование о введении особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областях на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего особый статус отдельных районов.

В МИД назвали сроки нормандской встречи Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, - замглавы Генштаба ВСУ
Новости Украины ЕвросоюзНАТОагрессия РФВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь