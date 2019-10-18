Пристайко: за військовими маневрами Росії спостерігають в ЄС та НАТО

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За наявністю загрози з боку РФ на кордонах уважно стежить розвідка

За військовими маневрами Росії спостерігають в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це заявив голова МЗС Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, депутат Тарас Батенко поставив міністру запитання, чи не існує військової загрози з боку РФ в контексті масштабних військових маневрів РФ на кордоні з Білоруссю.

"Ми спостерігаємо за тим, що відбувається, але не тільки ми, а й наші партнери з НАТО та ЄС", - відповів Пристайко.

За його словами, за наявністю загрози з боку РФ на кордонах уважно стежить розвідка. Зокрема, ведуться спостереження і супутникові, і розвідувальні для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза: що насправді хоче РФ, коли проводить ці маневри.

"Скільки з баз, які побудували для проведення навчань залишається, скільки солдат, які сили залишаються. Яким чином підключається, наприклад, МЧС, військові залізничні підрозділи та МВС РФ. Куди вони переміщуюються чи створює це загрозу для нас і на яких ділянках - це все не залишається без нашого аналізу", - пояснив Пристайко.

Нагадаємо, Росія в Мінську пред'являє вимогу про введення особливого статусу окремих районів у Донецькій і Луганській областях на постійній основі. "Формула Штайнмайера" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає особливий статус окремих районів.