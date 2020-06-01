Пристайко могут назначить послом Украины в Великобритании

Верховная рада назначит нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вадим Пристайко будет уволен с должности и поедет работать послом Украины в Великобритании.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Она подтвердила, что сегодня на заседании фракции обсуждался вопрос отставки Пристайко и назначении на его должность Ольги Стефанишиной - генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

На вопрос о том, когда произойдут эти назначения, Верещук ответила:

"Не думаю, что эти назначения затянутся, иначе мы бы их не обсуждали сегодня на заседании фракции... Знаю, что Вадим Пристайко поедет работать послом в Лондон".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что "фракция поддержала практически единогласно" назначение Стефанишиной вице-премьером по европейской интеграции.

Информацию о назначении Пристайко на новую должность также подтвердила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это с одной стороны потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила она.

Также РБК-Украина писало, что сегодня на заседании фракции "Слуга народа" утвердили кандидатуру министра культуры, которым должен стать экс-гендиректор канала 1+1 Александр Ткаченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о кадровом голоде, из-за которого не может найти кандидатов на должности министров культуры, образования и энергетики.