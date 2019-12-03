Пристайко рассказал о содержании проекта решения нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о содержании проекта решения встречи в нормандском формате, который был согласован лидерами четырех стран. Об этом он заявил во время конференции NATO Engages в Лондоне накануне встречи лидеров стран-членов НАТО, передает РБК-Украина.

По его словам, проект не является новым документом. Он был согласован в начале осени этого года, однако до сих пор остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.

"Еще 2 сентября советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он.

Глава МИД Украины пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте. По его словам, лидеры отмечают успешное разведение сил на трех участках Донбасса и предлагают определить следующие точки разведения.

"Лидеры отмечают успешный обмен, который произошел, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее. То есть очень короткий документ, в конце которого написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - сказал Пристайко.

Также министр добавил, что пока речь не идет о принципиальных решения, изменяющие очередность или содержание минских договоренностей.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина настаивает на том, что переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам по ряду направлений. По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.