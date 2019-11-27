Пристайко раскритиковал Apple за "российский" Крым

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил компании Apple на обозначение Крыма российской территорией в приложениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава украинской дипломатии посоветовал Apple представить, какую боль они почувствуют, если их разработки похитит злейший враг.

"Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple. Представьте, что вы расстроены, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похитил ваш худший враг, но какой-то невежда не обращает внимания на вашу боль. Вот как чувствуешь себя, когда слышишь о российском Крыме", - написал Пристайко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в приложении "Погода" американская компания на территории РФ начала показывать Крым и Севастополь российской территорией. Кроме того, с мая на материковой части Украины и аннексованном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью РФ.

РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что в ведомстве проверяют информацию об обозначении Крыма российской территорией в приложениях Apple.