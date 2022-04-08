Пристайко призвал НАТО увеличить присутствие кораблей альянса в Черном море

"Мы должны разблокировать Черное море. Русские блокируют для нас море. Это наше собственное море. Оно нужно нам для того, чтобы в Украину поступала гуманитарная помощь. А на самом деле оно нам нужно для того, чтобы украинский экспорт - в основном зерновых - мог выходить за пределы страны.", - заявил посол.

Пристайко подчеркнул, что Украина отвечает за значительную часть продовольственной безопасности во всем мире.

"Многие страны Африки питаются благодаря украинскому зерну. И это зерно застряло в наших элеваторах, его нельзя экспортировать, его нельзя никуда отправить", - добавил он.

Посол предположил, что размещение кораблей НАТО в Черном море не будет таким уж большим изменением нынешней политики.

"Корабли НАТО в Черном море. Им рады в нашем море. И есть члены НАТО. Три основных члена альянса находятся в этом бассейне: Турция, Румыния и Болгария. Так что они уже там. В этом нет ничего страшного. Нам нужно, чтобы кто-то укрепил усилия, да, чтобы они приехали и были приглашены в Одессу, на весь путь туда", - заявил Пристайко.