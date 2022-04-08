Пристайко закликав НАТО збільшити присутність кораблів Альянсу в Чорному морі

"Ми повинні розблокувати Чорне море. Росіяни блокують для нас море. Це наше власне море. Воно потрібне нам для того, щоб в Україну надходила гуманітарна допомога. А насправді воно нам потрібне для того, щоб український експорт - в основному ЗЕРНОВИХ - міг виходити за межі країни.",- заявив посол.

Пристайко підкреслив, що Україна відповідає за значну частину продовольчої безпеки в усьому світі.

"Багато країн Африки харчуються завдяки українському зерну. І це зерно застрягло в наших елеваторах, його не можна експортувати, його не можна нікуди відправити", - додав він.

Посол припустив, що розміщення кораблів НАТО в Чорному морі не буде такою вже великою зміною нинішньої політики.

"Кораблі НАТО в Чорному морі. Їм раді в нашому морі. І є члени НАТО. Три основні члени Альянсу знаходяться в цьому басейні: Туреччина, Румунія і Болгарія. Так що вони вже там. У цьому немає нічого страшного. Нам потрібно, щоб хтось зміцнив зусилля, так, щоб вони приїхали і були запрошені в Одесу, на весь шлях туди", - заявив Пристайко.