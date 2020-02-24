Пристайко призвал Совет ООН защитить права граждан в ОРДЛО и Крыму

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.