Пристайко поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время Генассамблеи ООН

На полях Генеральной Ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос возможности введения миротворческого контингента на Донбассе. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Министр уезжает в Вашигтон уже 18 февраля, где встретится с Генсеком ООН и примет участие в Генассамблее.

"Что касается миротворческой миссии. Действительно, каждый раз, когда мы говорим в "нормандской четверке", это вопрос. Я уезжаю завтра (18 февраля - ред.) в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной Ассамблее ООН. В частности, задав этот вопрос: насколько возможно эту операцию? И не так как предлагает РФ - на линии соприкосновения, а на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в конце февраля посетит США с рабочим визитом.

РБК-Украина писало, что Пристайко заявлял, что Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.