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Пристайко заявил о разногласиях в позициях с главой Офиса президента

Новости » Политика     28.02.2020 - 21:18
Пристайко заявил о разногласиях в позициях с главой Офиса президента
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Пристайко имеет различные видения подходов к внешней политике с Ермаком

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о разногласиях в позициях с главой Офиса президента Андреем Ермаком по формированию внешней политики. Об этом сообщил он на канале Украина 24, передает РБК-Украина.

По словам министра, заняв должность главы ОП Андрей Ермак получил гораздо больше задач, чем имел раньше.

"Он занимался важными направлениями внешней политики. А теперь когда Ермак стал заниматься всеми вопросами вообще у него значительно уменьшились сейчас возможности заниматься внешней политикой. Нам есть чем заниматься каждому", - сказал Пристайко.

Также он рассказал о разном видении подходов к внешней политике с Ермаком.

"В принципе Андрей Ермак он имеет свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю президенту Зеленскому, скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. А как раз Андрей Ермак он представляет не традиционный, транзакционный подход к внешней политике. Его (подход Ермака во внешней политике - ред.) можно назвать неортодоксальным. Но хочу сказать, что все больше и больше приобретает в мире признаки неортодаксальности внешней политики", - говорит он.

Напомним, Пристайко не исключил свою возможную отставку. По словам Пристайко, он готов к отставке был с самого начала, потому что понимал насколько часто меняются министры. Также Пристайко предположил, что ему возможно ищут уже замену.

Как сообщало РБК-Украина, Пристайко заявил, что МИД не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса. Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

Пристайко не исключил свою возможную отставку МИД не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения коронавируса
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