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Пристайко обговорив в ОБСЄ технічні деталі виборів на Донбасі

Новини » Політика     06.12.2019 - 00:58
Пристайко обговорив в ОБСЄ технічні деталі виборів на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Проведення виборів в нинішніх умовах є практично неможливим, сказав глава МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Братиславі провів спеціальну зустріч, яка стосувалася технічної частини проведення на Донбасі демократичних виборів. Як передає РБК-Україна, про це Пристайко сказав під час спілкування з журналістами, пише "Укрінформ".

Зустріч Пристайка відбулася з керівником Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, яке відповідає за моніторинг виборів.

"Ми проходили технічні деталі, наскільки реально можливо це (вибори на Донбасі, - ред.) провести... Ситуація дуже складна... Але вона навіть складна з технічної точки зору, бо провести вибори в тих умовах, які зараз є - це практично місія неможлива", - сказав Пристайко.

У будь-якому випадку, у сторін є розуміння того, що вибори повинні бути чесні, вільні та прозорі.

"Ми говоримо те саме, що й вдома українцям: ми робимо чесну спробу пройти все-таки по тому шляху, який був визначений 5 років тому в Мінську. Це - частина домовленостей. Це - підтримка наших західних партнерів в обмін на неприємні, часто компромісні речі, які напевно, нам прийдеться пройти. Наприклад, проведення виборів на окупованій території", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше помічник українського президента Андрій Єрмак заявив - у команді президента Володимира Зеленського розраховують на проведення виборів на окупованому Донбасі 31 жовтня 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні. Єрмак також висловив сподівання, що на зустрічі "нормандської четвірки" обговорять забезпечення безпеки в ОРДЛО перед виборами, а також доступу українських ЗМІ та кандидатів.

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Новини України ОБСЄДонбасВадим Пристайко
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