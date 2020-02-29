Пристайко: новый куратор украинского направления в Кремле может продвигать федерализацию

Новый куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак может продвигать вопрос федерализации Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам Пристайко, Козак известный своим планом по урегулированию ситуации в Приднестровье. Глава МИД отметил, что план Козака никоим образом не помог реинтегрировать Приднестровье в Молдову.

"Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает", - заявил он.

Также Пристайко отметил, что пока рано оценивать влияние замены Владислава Суркова на Козака в качестве куратора украинского направления на прекращение войны и урегулирование на Донбассе. Однако Украину не устраивает план по федерализации.

"Если Российская Федерация, ища компромисс, предлагает план Козака - его оригинальная версия нас не устраивает", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Добавим, что новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что еще не проводил переговоры с новым кремлевским куратором украинского направления Козаком в статусе руководителя ОП.