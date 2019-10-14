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Пристайко назвав умову, при якій не відбудуться вибори до ОРДЛО

Новини » Політика    14.10.2019 - 18:00
Пристайко назвав умову, при якій не відбудуться вибори до ОРДЛО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За словами міністра, виборів на Донбасі не буде, поки територія окупована

Європейський союз підтримує можливість проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, тільки за умови виведення російських військових формувань і відновлення контролю на кордоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив журналістам за результатами зустрічі з главами МЗС країн-членів ЄС в Люксембурзі.

За його словами, міністри говорили, в розумінні тієї "формули Штайнмаєра", яка передбачає, що відбудуться вибори і може заробити спеціальний статус окремих районів на Донбасі, що це не повинно бути всупереч законодавству України, не повинно бути всупереч стандартам ОБСЄ.

"Вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення української стороною контролю на кордоні", - пояснив Пристайко.

Крім того, в ЄС підтримують Україну в тому, що компроміси не повинні бути односторонніми - тільки з боку Києва, але і розраховують на компроміси з боку РФ.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише при українській владі і міжнародний контроль, для цього можуть знадобитися десятки років.

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Новини України ДонбасВадим Пристайко
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