Пристайко назвал мир, безопасность и развитие единственной целью нормандской встречи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране единственной целью президента Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате. Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

Завтра во время переговоров команда президента должна помнить об интересах всех украинцев, заявил Пристайко.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - заявил министр.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Кроме того, во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. В процессе подготовки "нормандского формата" обсуждалась высокая вероятность переговоров двух президентов тет-а-тет на полях саммита. 29 ноября в Кремле подтвердили возможность такой встречи. В пятницу, 6 декабря, украинский президент также подтвердил встречу с Путиным.