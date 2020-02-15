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Пристайко назвал частичное освобождение украинцев из плена недостаточным прогрессом

Новости » Политика     15.02.2020 - 21:29
Пристайко назвал частичное освобождение украинцев из плена недостаточным прогрессом
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко рассказал основные задачи Украины на Мюнхенской конференции

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что частичное освобождение украинских граждан - недостаточный прогресс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Министр рассказал с какими двумя основными задачами Украина прибыла на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.

"В Мюнхен 2020 Украина привезла два месседжа: 1. Парижские договоренности нормандской четверки не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс", - отметил Пристайко.

По его словам, Украина не отступит от требований касательно трагедии самолета МАУ рейса PS752, включая полный доступ украинских специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар - в оккупированном Крыму и в России.

Зеленский заявил, что тенденцию к взаимному освобождению пленных следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех".

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Новости Украины Вадим Пристайко
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