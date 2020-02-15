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Пристайко назвав часткове звільнення українців з полону недостатнім прогресом

Новини » Політика     15.02.2020 - 21:29
Пристайко назвав часткове звільнення українців з полону недостатнім прогресом
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко розповів основні завдання України на Мюнхенській конференції

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що часткове звільнення українських громадян - недостатній прогрес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

Міністр розповів з якими двома основними завданнями Україна прибула на Мюнхенську конференцію з питань безпеки.

"В Мюнхен 2020 Україна привезла два меседжі: 1. Паризькі домовленості нормандської четвірки не виконуються в повному обсязі. Часткове звільнення наших громадян - недостатній прогрес", - зазначив Пристайко.

За його словами, Україна не відступить від вимог щодо трагедії літака МАУ рейсу PS752, включаючи повний доступ українських фахівців до розслідування і невідкладну виплату компенсацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 200 громадян України незаконно утримують бойовики на Донбасі, ще понад 100 українців і кримських татар - в окупованому Криму і в Росії.

Зеленський заявив, що тенденцію до взаємного звільнення полонених слід продовжувати заради певної мети - звільнення за формулою "всіх на всіх".

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