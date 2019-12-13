Пристайко: в Минске рассчитываем договориться об обмене пленными

На заседании Тристоронней контактной группы в Минске 18 декабря украинская сторона рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Twitter.

Также он отметил, что рассчитывает на прогресс по дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил.

"Уже на следующей неделе запланированы заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц", - сказал Пристайко.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла первая за три года встреча в нормандском формате. В итоговом документе лидеры "нормандской четверки" договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате "всех на всех", имплементации "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации не знают состоится ли встреча в нормандском формате через 4 месяца.

РБК-Украина писало, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что готовы к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле.