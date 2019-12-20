Пристайко и Маас констатировали задержку в исполнении решений нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины заявил, что во время переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом были определены следующие шаги по имплементации решений нормандского саммита 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

По его словам, несмотря на некоторые задержки, уже достигнут прогресс после переговоров в Париже.

"С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате. По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита Н4", - написал Пристайко.

Ранее сообщалось, что вопрос проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Кроме того, на переговорах 18 декабря не договорились о дате перемирья на Донбассе. Оно должно быть объявлено, согласно нормандским договоренностям, до конца 2019 года.