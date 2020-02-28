Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Вадим Пристайко не исключил свою возможную отставку. Об этом он сообщил на канале Украина 24, передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, он готов к отставке был с самого начала, потому что понимал насколько часто меняются министры.

"Прямолинейно, если спросить, готов ли я к отставке - готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил мне стать министром иностранных дел. Это честь, но за 25 плюс лет карьеры, я очевидно понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - говорит он.

Также Пристайко предположил, что ему возможно ищут уже замену.

"Что касается того, подбирается кто-то на мою должность? Очевидно, подбирается. И как шутят, что новые выборы начинаются на следующий день после победы, так же всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу если не конкретный человек. Или подбирает Андрей Ермак - это его работа. Как глава Офиса президента сейчас он должен предлагать президенту, но окончательное решение принимает Владимир Зеленский", - добавил Пристайко.

Напомним, Пристайко заявил, что МИД не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса. Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

Как сообщало, Пристайко заявил, что МИД планирует в ближайшие дни провести дополнительную эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, при этом забрать граждан Украины может одна из стран Европейского союза.