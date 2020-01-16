Пристайко и госсекретарь Британии обсудили расследование катастрофы самолета МАУ

Фото: Доминик Рааб и Вадим Пристайко (mfa.gov.ua)

Украина готова предоставить помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании

Министр иностранных дел Вадим Пристайко и государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Доминик Рааб обсудили расследование катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, Пристайко и Рааб провели переговоры в рамках встречи министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана по расследованию катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Также они договорились, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших.

Пристайко сообщил, что украинская сторона готова предоставить помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании.

Кроме того, Доминик Рааб отметил, что несмотря на выход из Евросоюза, Британия и в дальнейшем будет оставаться преданным другом Украины и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность государства. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках так называемого "Акта Магнитского".

Напомним, в Лондоне пройдет встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Кроме того, Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания повторно пригласила Владимира Зеленского посетить страну с официальным визитом.