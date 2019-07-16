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Венгрия назвала условие для разблокировки работы комиссии Украина-НАТО

Новости » Политика    16.07.2019 - 16:35
Венгрия назвала условие для разблокировки работы комиссии Украина-НАТО
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Сийярто надеется на новый этап в отношениях Украины и Венгрии

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке и пообещала предоставить 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Сийярто также сообщил о разработанном плане по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

"У нас есть план как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. У нас есть на это 50 млн евро. Из этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах", - подчеркнул глава МИД Венгрии, пообещав снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.

Как сообщается, Сийярто надеется на новый этап в отношениях Украины и Венгрии, который, по его словам, возможен только после выборов в парламент.

Напомним, венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, который возник из-за "языкового" и "образовательного" законов. Министр рассказал, что сейчас в Венгрии видят надежду в Зеленском и надеются, что он не будет проводить "антивенгерскую политику". Сийярто ожидает от Зеленского решений по "образовательному" и "языковому" законам, которые вызвали возмущение у венгров.

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