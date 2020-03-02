Пристайко анонсировал визит делегации из Ирана по катастрофе МАУ

В ближайшие дни в Украину приедет делегация из Ирана по расследованию дела о катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, приезд делегации из Ирана ожидается в ближайшие дни.

"Она привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань с 4 по 6 марта будет с рабочим визитом в Украине. Ожидается, что он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером, министром иностранных дел. Отметим, Канада тоже является пострадавшей стороной в деле о катастрофе самолета МАУ.

Ранее также стало известно, что у СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.