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Интервью

Италия на саммите G7 поддержит продление санкций в отношении РФ

НовостиПолитика    05.06.2018 - 19:05
фото: G7 (army.mil)
фото: G7 (army.mil)

Саммит лидеров G7 состоится в Канаде

Италия на саммите стран G7 ("Большой семерки") поддержит продление санкций в отношении России. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По словам высокопоставленного должностного лица Европейского союза, Италия будет поддерживать продление санкций в отношении России, заявил Йозвяк.

Отметим, что саммит лидеров G7 состоится 8-9 июня в канадском городе Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек).

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 выступили за продление санкций против Российской Федерации. О поддержке санкций министрами иностранных дел "Большой семерки" сообщили в МИД Канады.

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Теги публикации: Италия, G7  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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