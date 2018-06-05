Италия на саммите G7 поддержит продление санкций в отношении РФ

Саммит лидеров G7 состоится в Канаде

Италия на саммите стран G7 ("Большой семерки") поддержит продление санкций в отношении России. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По словам высокопоставленного должностного лица Европейского союза, Италия будет поддерживать продление санкций в отношении России, заявил Йозвяк.

Отметим, что саммит лидеров G7 состоится 8-9 июня в канадском городе Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек).

“Possible to arrive at a common conclusions when it comes to #Russia sanctions at #G7 in #Charlevoix” according to senior eu official. Seems like #Italy will support prolongation of eu sanctions at the end of June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 выступили за продление санкций против Российской Федерации. О поддержке санкций министрами иностранных дел "Большой семерки" сообщили в МИД Канады.