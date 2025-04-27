Прискорюють старіння та зморшки. Експерт пояснює, від яких продуктів краще відмовитись

Використання деяких продуктів може прискорювати процес старіння і викликати появу зморшок. Експерт пояснює, що варто уникати у своєму раціоні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розпові кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

Українцям, які прагнуть до довголіття, варто звернути увагу на свій раціон та відмовитись від деяких продуктів, які можуть сприяти старінню організму.

Перш за все Краснєнков радить зменшити споживання звичайної солі. Частково її можна замінити на сіль з калієм, але головне - обмежити кількість солі в раціоні та уникати дуже солоних продуктів.

Надмірне споживання солі підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

Далі варто відмовитись від швидких вуглеводів і доданого цукру. Високий рівень цукру в крові призводить до шкідливої глікації білків у всьому організмі, зокрема на шкірі.

Це прискорює старіння та сприяє утворенню зморшок, що негативно позначається на зовнішньому вигляді.

Слід також помірно споживати червоне м’ясо і звести до мінімуму фастфуд та інші продукти, що проходять високу обробку. Ці продукти не тільки шкодять здоров’ю, але й можуть прискорювати процес старіння.

Щодо кави, то її варто пити тільки в першій половині дня. Помірне споживання кави до 3-4 чашок на день може знижувати ризик смерті від різних причин.

За словами експерта важливо пам’ятати, що фільтрована кава є кращим вибором, оскільки вона допомагає позбутись сполук, що підвищують рівень "поганого" холестерину.