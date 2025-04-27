Що пришвидшує старіння організму: головні чинники за даними досліджень

Стрес може значно пришвидшити старіння організму. Вчені виявили головні чинники, що впливають на наше здоров'я.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розпові кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

"Здоровий спосіб життя дозволяє краще протистояти негативним факторам, тоді як шкідливі звички ослаблюють захисні сили організма", - підсумував науковець.

За словами Краснєнкова, хоча стрес має значення, щоденні звички й здоровий спосіб життя мають більший вплив на здатність організму протистояти негативним факторам.

За показниками рівня глікованого гемоглобіну, довжини теломер та кількості мітохондріальної ДНК виявили прискорення біологічного старіння на клітинному рівні.

COVID-19 у поєднанні з цукровим діабетом може прискорювати біологічне старіння.

Нагадаємо, що стрес впливає на кожну частину тіла, включаючи шкіру. Він вивільняє кортизол, який викликає розпад колагену. Якщо людина постійно нервує, то тіло безперервно викидає гормони стресу, що може спричинити передчасне старіння.

Крім того, ми писали, що з дитинства часто формуються певні харчові звички, які з часом можуть мати негативний вплив на здоров’я.

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