Ускоряют старение и морщины. Эксперт объясняет, от каких продуктов лучше отказаться

Использование некоторых продуктов может ускорять процесс старения и вызывать появление морщин. Эксперт объясняет, что стоит избегать в своем рационе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

Украинцам, которые стремятся к долголетию, стоит обратить внимание на свой рацион и отказаться от некоторых продуктов, которые могут способствовать старению организма.

Прежде всего Красненков советует уменьшить потребление обычной соли. Частично ее можно заменить на соль с калием, но главное - ограничить количество соли в рационе и избегать очень соленых продуктов.

Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Далее стоит отказаться от быстрых углеводов и добавленного сахара. Высокий уровень сахара в крови приводит к вредной гликации белков во всем организме, в частности на коже.

Это ускоряет старение и способствует образованию морщин, что негативно сказывается на внешнем виде.

Следует также умеренно потреблять красное мясо и свести к минимуму фастфуд и другие продукты, проходящие высокую обработку. Эти продукты не только вредят здоровью, но и могут ускорять процесс старения.

Что касается кофе, то его стоит пить только в первой половине дня. Умеренное потребление кофе до 3-4 чашек в день может снижать риск смерти от различных причин.

По словам эксперта важно помнить, что фильтрованный кофе является лучшим выбором, поскольку он помогает избавиться от соединений, повышающих уровень "плохого" холестерина.