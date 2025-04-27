Ускоряют старение и морщины. Эксперт объясняет, от каких продуктов лучше отказаться
Использование некоторых продуктов может ускорять процесс старения и вызывать появление морщин. Эксперт объясняет, что стоит избегать в своем рационе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.
Украинцам, которые стремятся к долголетию, стоит обратить внимание на свой рацион и отказаться от некоторых продуктов, которые могут способствовать старению организма.
Прежде всего Красненков советует уменьшить потребление обычной соли. Частично ее можно заменить на соль с калием, но главное - ограничить количество соли в рационе и избегать очень соленых продуктов.
Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.
Далее стоит отказаться от быстрых углеводов и добавленного сахара. Высокий уровень сахара в крови приводит к вредной гликации белков во всем организме, в частности на коже.
Это ускоряет старение и способствует образованию морщин, что негативно сказывается на внешнем виде.
Следует также умеренно потреблять красное мясо и свести к минимуму фастфуд и другие продукты, проходящие высокую обработку. Эти продукты не только вредят здоровью, но и могут ускорять процесс старения.
Что касается кофе, то его стоит пить только в первой половине дня. Умеренное потребление кофе до 3-4 чашек в день может снижать риск смерти от различных причин.
По словам эксперта важно помнить, что фильтрованный кофе является лучшим выбором, поскольку он помогает избавиться от соединений, повышающих уровень "плохого" холестерина.
Напомним, что COVID-19 в сочетании с сахарным диабетом может ускорять биологическое старение.
Эксперт отмечает, что по показателям уровня гликированного гемоглобина, длины теломер и количества митохондриальной ДНК обнаружили ускорение биологического старения на клеточном уровне.
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