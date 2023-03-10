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Прискорить переговори з ЄС. Стефанішина пояснила важливість самоаудиту України

Фото: віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна має провести аналіз всіх процедур та процесів в державі, щоб не гаяти час на перемовинах з ЄС.

Про це під час телемарафону заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає РБК-Україна.

"Селф-скрінінг нашого законодавства - це все, чим ми дихаємо, чи всі процедури та процеси в державі, ми маємо їх всі оцінити на відповідність європейським стандартам", - повідомила Стефанішина.

За її словами, цей самоаналіз має в собі дотримання майже 30 тисяч різних правил та стандартів ЄС.

"Ми вже цей процес почали. Кілька місяців нам треба для того, щоб це масштабне завдання виконати. Це завдання закладе основу для формування переговорної позиції та дозволить скоротити час переговорів, щоб ми потім не витрачали час на аналіз", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Стефанішина повідомила, що Україна якомога швидше прагне почати переговорний процес щодо вступу в ЄС.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні проведуть аудит законодавства на відповідність європейським стандартам

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