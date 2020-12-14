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Не хотел в больницу: в Хмельницкой области мужчина угрожал медикам ружьем

Богдановка, Понедельник 14 декабря 2020 17:55
Не хотел в больницу: в Хмельницкой области мужчина угрожал медикам ружьем
Фото: ружье (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Богдановка (Хмельницкая область) 39-летний мужчина ружьем угрожал медикам, которые прибыли на вызов. Затем мужчина открыл огонь по правоохранителям, которых вызвали медработники.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Как рассказали в полиции, медиков вызвала мать мужа из-за обострения его здоровья. Однако мужчина не хотел госпитализации и встретил медиков с ружьем в руках. Когда на место происшествия прибыли бойцы КОРДа и спецназ, мужчина начал стрелять в их сторону. Всего он совершил около 20 хаотичных выстрелов из двух ружей.

Правоохранители провели штурм и задержали мужчину, не применив при этом ни оружия, ни спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители планируют назначить амбулаторно-психиатрическую экспертизу.

Кроме того, полиция возбудила дело по факту покушения на убийство работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 9 до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в здании McDonalds. Злоумышленника задержали, ему грозит до 6 лет за решеткой.

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