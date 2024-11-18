Над прірвою. Як збірна України може врятувати важкий сезон Ліги націй

У суботу "синьо-жовті" вдруге зустрілися зі збірною Грузії. Для збереження шансів на перше місце в квартеті підопічні Сергія Реброва зобов'язані були перемагати. Збірній України стараннями Мудрика вдалося оформити швидкий м'яч. Однак, втримати переможний рахунок українці не зуміли, дозволивши Мікаутадзе зрівняти.

Утім, інтрига в групі B1 не померла. Посприяли цьому інші конкуренти команди Реброва. Збірна Албанії на власному полі розписала нульову нічию з Чехією. Тепер балканські "орли" та грузини мають по 7 очок, а чеський "Локомотив" – 8 пунктів. Отже, наразі зі списку можливих підсумків для кожної з команд випали лише два: національна команда України (5 очок) не зможе фінішувати першою, а збірна Чехії – останньою.

Якщо албанська та грузинська команди можуть завершити груповий етап на будь-якій з чотирьох позицій, то для "синьо-жовтих" розсип варіантів зменшився до трьох. Щоправда, піднятися з дна квартету підопічні Реброва зможуть лише в разі перемоги над Албанією у її лігві – "Арені Комбетаре" в Тірані.

Оскільки поразка та навіть нічия з "орлами" залишить збірну України останньою і означатиме виліт у Дивізіон C, то слід розглянути різні сценарії з перемогою "синьо-жовтих". Так, навіть перемога команди Реброва матиме різні наслідки. Остаточна підсумкова позиція українського колективу залежатиме і від результату паралельного поєдинку.

Варіант 1. Перемога України, перемога Чехії

Найсприятливіший розвиток подій для збірної України. Чеська команда стане переможцем групи та вийде в Дивізіон A. Проте, хороші новини чекатимуть і на "синьо-жовтих". Перемога підопічних Реброва вкупі з успіхом команди Івана Гашека виведе українців на другу підсумкову позицію. Тоді національна команда України позмагається за місце в елітній лізі турніру.

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 11 очок, 2. Україна – 8, 3. Грузія – 7, 4. Албанія – 7.

Варіант 2. Перемога України, нічия Чехії та Грузії

Прийнятний для "синьо-жовтих" сценарій. Успіх української збірної з паралельною нічиєю в Оломоуці зробить національну команду Чехії переможцем групи. Водночас команда Реброва матиме однакову кількість очок із Грузією (по 8). Проте, в Лізі націй головним критерієм розподілу місць залишаються очні поєдинки. "Синьо-жовті" мають перевагу над кавказцями (перемога, нічия), тож потраплять в плей-офф за підвищення в класі.

Підсумкове становище команд: 1. Чехія – 9 очок, 2. Україна – 8, 3. Грузія – 8, 4. Албанія – 7.

Варіант 3. Перемога України, перемога Грузії

Найгірший сценарій для збірної України. Перемога над чехами зробить "хрестоносців" тріумфатором квартету B1. Натомість "синьо-жовті" з перемогою над Албанією в активі зрівняються за очками зі збірною Чехії (по 8).

На цьому позитив завершується. За тим же правилом переваги очних поєдинків підопічні Реброва поступаються "Локомотиву" – чеська збірна перемогла українців удома та звела внічию виїзний матч. Отже, Україні дістанеться третє місце та плей-офф за виживання.

Підсумкове становище команд: 1. Грузія – 10 очок, 2. Чехія – 8, 3. Україна – 8, 4. Албанія – 7.

У разі фінішу на другій позиції збірна України зустрінеться з однією з третіх команд Дивізіону A. Отже, за місце в елітній компанії на наступний сезон Ліги націй доведеться поборотися з Польщею/Шотландією, Бельгією, Угорщиною або Сербією/Данією. Жеребкування плей-офф відбудеться 22 листопада, а поєдинки цієї стадії зіграють навесні.

Якщо ж національна команда України завершить груповий турнір на 3-й позиції, то вимушена буде боротися за виживання. Її суперником навесні буде одна з команд, що фінішує другою у Дивізіоні C. До переліку потенційних суперників потрапили збірні Словаччини, Косова, Болгарії чи Вірменії. Жеребкування – 22 листопада.

Нарешті нічия або поразка в Тірані відразу відправлять "синьо-жовтих" у Дивізіон C. Старт наступного сезону Ліги націй запланований на осінь 2026 року. Дату жеребкування кампанії 2026/27 європейського турніру оголосять пізніше.