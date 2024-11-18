Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций

В субботу "сине-желтые" второй раз встретились со сборной Грузии. Для сохранения шансов на первое место в квартете подопечные Сергея Реброва обязаны были побеждать. Сборной Украины стараниями Мудрика удалось оформить быстрый мяч. Однако удержать победный счет украинцы не сумели, позволив Микаутадзе сравнять.

Впрочем, интрига в группе B1 не умерла. Посодействовали этому другие конкуренты команды Реброва. Сборная Албании на своем поле расписала нулевую ничью с Чехией. Теперь балканские "орлы" и грузины имеют по 7 очков, а чешский "Локомотив" – 8 пунктов. Итак, из списка возможных итогов для каждой из команд выпали только два: национальная команда Украины (5 очков) не сможет финишировать первой, а сборная Чехии – последней.

Если албанская и грузинская команды могут завершить групповой этап на любой из четырех позиций, то для "сине-желтых" россыпь вариантов уменьшилась до трех. Правда, подняться со дна квартета подопечные Реброва смогут только в случае победы над Албанией в ее логове – "Арене Комбетаре" в Тиране.

Поскольку поражение и даже ничья с "орлами" оставит сборную Украины последней и будет означать вылет в Дивизион C, следует рассмотреть различные сценарии с победой "сине-желтых". Да, даже победа команды Реброва будет иметь разные последствия. Окончательная итоговая позиция украинского коллектива будет зависеть и от результата параллельного поединка.

Вариант 1. Победа Украины, победа Чехии

Самое благоприятное развитие событий для сборной Украины. Чешская команда станет победителем группы и выйдет в Дивизион A. Тем не менее, хорошие новости будут ждать и "сине-желтых". Победа подопечных Реброва вместе с успехом команды Ивана Гашека выведет украинцев на вторую итоговую позицию. Тогда национальная команда Украины сразится за место в элитной лиге турнира.

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 11 очков, 2. Украина – 8, 3. Грузия – 7, 4. Албания – 7.

Вариант 2. Победа Украины, ничья Чехии и Грузии

Приемлимый для "сине-желтых" сценарий. Успех украинской сборной с параллельной ничьей в Оломоуце сделает национальную команду Чехии победителем группы. В то же время команда Реброва будет иметь одинаковое количество очков с Грузией (по 8). Однако в Лиге наций главным критерием распределения мест остаются очные поединки. "Сине-желтые" имеют преимущество над кавказцами (победа, ничья) и попадут в плей-офф за повышение в классе.

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 9 очков, 2. Украина – 8, 3. Грузия – 8, 4. Албания – 7.

Вариант 3. Победа Украины, победа Грузии

Худший сценарий для сборной Украины. Победа над чехами сделает "крестоносцев" триумфатором квартета B1. В то же время "сине-желтые" с победой над Албанией в активе сравняются по очкам со сборной Чехии (по 8).

На этом позитив завершается. По тому же правилу преимущества очных поединков подопечные Реброва уступают "Локомотиву" – чешская сборная победила украинцев дома и свела вничью выездной матч. Следовательно, Украине достанется третье место и плей-офф за выживание.

Итоговое положение команд: 1. Грузия – 10 очков, 2. Чехия – 8, 3. Украина – 8, 4. Албания – 7.

В случае финиша на второй позиции сборная Украины встретится с одной из третьих команд Дивизиона A. Следовательно, за место в элитной компании на следующий сезон Лиги наций придется сразиться с Польшей/Шотландией, Бельгией, Венгрией или Сербией/Данией. Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября, а поединки этой стадии сыграют весной.

Если же национальная команда Украины завершит групповой турнир на 3-й позиции, вынуждена будет бороться за выживание. Ее соперником весной будет одна из команд, которая финиширует второй в Дивизионе C. В список потенциальных соперников попали сборные Словакии, Косово, Болгарии либо Армении. Жеребьевка – 22 ноября.

Наконец ничья или поражение в Тиране сразу отправят "сине-желтых" в Дивизион C. Старт следующего сезона Лиги наций запланирован на осень 2026 года. Дату жеребьевки кампании 2026/27 европейского турнира объявят позже.