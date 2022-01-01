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Природные пожары в Колорадо разрушили сотни домов

Автор: Сергей Пышкин

Природные пожары в штате Колорадо уничтожили сотни домов. Распространению огня способствовал мощный ветер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Последние месяцы в штате наблюдается засуха и очень теплая погода. Это привело к возникновению пожароопасных условий.

Из округа Боулдер были эвакуированы десятки тысяч жителей после того, как губернатор штата Джаред Полис объявил введение режима чрезвычайного положения.

"Это стихийное бедствие произошло очень быстро, большую часть ущерба пожары нанесли всего за полдня. Многие семьи имели несколько минут на сборы, чтобы забрать своих детей и воспитанников, сесть в машину и поехать", - заявил полис.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание из-за обрыва линий электропередачи. Почти 30 тысяч человек остались без электроэнергии.

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